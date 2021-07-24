أعلنت الإعلامية ” ريهام سعيد ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن إعتزالها العمل في الإعلام كمقدمة برامج ورغبتها في الاتجاه إلى مجال التمثيل والتركيز فيه .

فكتبت ريهام سعيد في منشورها : ” فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده .. أنا اعتزلت التمثيل سنة ٢٠١٥ لإني حسيت إن صاحب بالين كداب وإن التمثيل مأثر علي مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله ” .

وتابعت : ” لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولي قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل .. كنت عارفة إن عشان اخد مكان كممثلة لازم اسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينا فؤاد ودينا الشربيني وغيرهم بس مكنتش قادرة اسيب رسالتي اللي كانت مهمه أوي وقتها ” .

وأضافت ريهام سعيد حول الأزمات التي تعرضت لها : ” أنا حصلي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح .. أنا تعبت وحاسة إني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس ولكن أنا ليا الشرف إني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة ” .

واستكملت : ” وليا الشرف إني كنت إعلامية في أصعب وقت مر علي الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح ومتغيرش ولا دقيقة .. أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية قررت اعمل اللي بحبه ” .

واستطردت : ” أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهركز كممثلة وهطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة .. ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة نفسي أوي امثل معاكي حتي لو مشهد ده من أحلامي .. خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل اجري ورا حلمي حتي وأنا في السن ده ” .

وتابعت ريهام سعيد : ” جه الوقت إني استمتع باللي بعمله وبحبه خصوصا لما يكون في عصر ولا في واسطة ولا محسوبية اللي هيجتهد هيوصل .. ماتسيبوش حلمكم مهما فات الوقت .. بشكر جمهوري من الأمهات والشباب والأطفال اللي دائما بيدعموني وحابة برامجي واتعلموا منها ” .

واختتمت حديثها قالة : ” وبشكر ر بنا علي عشرين سنة اداني الفرصة فيهم إني اقضي حوائج الناس واقدم كل ما هو مفيد .. فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته ٢٠ سنة تعب وسهر وتصميم علي تقديم الحقيقة .. أنا اسفة ليكوا بس التمثيل رسالة برضوا وهو حلمي الأساسي اللي اتاخرت اوي عشان احققه .. يا رب وفقني وساعدني ” .