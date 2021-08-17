نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث ظهرت ريهام سعيد بإطلالة مختلفة عما اعتاد الجمهور عليه فبدت بشعر أشقر قصير مما جعل ملامحها مختلفة .

وأشارت في تعليقها على الصورة إلى استعدادها للمشاركة في مشروع جديد والذي تعتبره سيكون مفاجأة للجمهور فكتبت قائلة : ” مفاجأة .. اللي جاي أحلى أوي .. شكرا يارب .. الجبر الإلهي إذا أتى لا يأتي عاديا ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير والذين أشاد البعض منهم بجمال إطلالة الإعلامية ريهام سعيد والبعض الآخر تحدث حول التغير في شكلها وملامحها ومنهم من شبهها بالفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” .

يذكر أن ريهام سعيد كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن اعتزالها العمل الإعلامي وعودتها إلى مجال الفن والتمثيل .