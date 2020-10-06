نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” كشفت من خلالها عن تعرضها للنصب واستغلال إسمها .

وذلك عن طريق تلك الصور التي قامت إحدى الشركات بنشرها عبر حساباتها وادعت تعاقدها مع ريهام سعيد وهو ما لم يحدث .

فكتبت في تعليقها على الصور : ” هذه الشركة كاذبة لم يتم التعاقد معهم على أي شيء .. هذا التدريب الذي أقوم به تابع لمؤسسة شاهد ولقد تم تأجير الاستوديو من هؤلاء لتدريب الطلبة ” .

وتابعت ريهام سعيد : ” طلبوا التصوير معي كمعجبين وللأسف كانت مكيدة لاستغلال إسمي وصوري للترويج لشركتهم وجذب الطلبة ” .