ريهام سعيد تهاجم عمر كمال : ” أمثالكم اللي هيودونا في ستين داهية “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للمطرب المصري ” عمر كمال ” صاحب أغنية بنت الجيران الشهيرة انتقدت من خلاله السلوك الذي ظهر به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد .

حيث ظهر عمر كمال في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن الإجراءات الوقائية التي دعت لها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالقواعد التي تتمثل في عدم تقبيل الآخرين أو إلقاء التحية عليهم من خلال التصافح بالأيدي والعناق .

ولكن بعد لحظات من حديث عمر كمال عن هذه الأمور فعل عكس ما قاله بعدما انضم إليه أحد أصدقائه وهو المطرب ” رضا البحراوي ” والذي قام بمصافحته ومعانقته وتقبيله .

وعلقت ريهام سعيد على مقطع الفيديو قائلة : ” أنا غلطانة إني كنت بدافع عنكم بس فعلا أمثالكم الي هيودونا في ستين داهية .. بتضيعوا مجهود دولة بحالها وإنتوا بيسمعكوا ملايين ” .