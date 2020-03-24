ريهام سعيد : ” ربنا علي الظالم والمفتري وحقي راجع “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” منشورا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يتضمن الحكم الذي صدر يوم الأحد الماضي من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري بمنع ظهورها على جميع شاشات وسائل الإعلام لمدة عام بتهمة إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور .

وعلقت ريهام سعيد على هذا الحكم فكتبت قائلة : ” أنا كدرت الجمهور ؟ و أهنت الشعب ؟ .. امال إزاي إسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبية وحب الناس جه منين ؟ والتبرعات الضخمة كانت الناس بتتبرع بيها إزاي ؟ و حلقات تحيا مصر والملايين اللي اتعالجوا والحلقات اللي الناس اتعلمت منها كتير أوي دي كانت إيه ؟ ” .

وتابعت : ” والناس اللي كانت بتحاول تقلدني .. أنا مش هرد عليكوا دلوقتي بس هرد .. الافتراء والتشويه الباطل والكوسة مش عايزة ارجع ومش هارجع بس غير إني هرد رد قوي .. هاقول من كل قلبي وإحنا في وقت ابتلاء ربنا علي الظالم والمفتري حسبي الله ونعم الوكيل حقي راجع بحق لا إله الا الله راجع ” .

يذكر أن ريهام سعيد كانت قد أقامت دعوى قضائية من أجل وقف تنفيذ حكم وقفها عن ممارسة الإعلام في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام قبل أن تصدر المحكمة قرارها بتأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهورها في وسائل الإعلام .