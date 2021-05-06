حلت الإعلامية ” ريهام سعيد ” ضيفة مع المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة المذاع على قناة القاهرة والناس .

وخلال اللقاء كشفت ريهام سعيد عن خلافها مع المطرب ” حسن شاكوش ” الذي وصل إلى وصفها له بأنه ” عدوها ” على المستوى الشخصي .

وأرجعت ريهام سعيد سبب الخلاف بينه وبين حسن شاكوش إلى موقف حدث بينهما حين طلبت منه الغناء في حفل أقامه أولادها في الساحل الشمالي بعد عودتهم من الخارج .. ووافق شاكوش على ذلك لكن مقابل الحصول على مبلغ كبير من المال .

وتابعت : ” قلت له هي أغنية واحدة في كابينة .. طلع عيني عشان يجي ولما وصل كان فيه زحمة قلنا له ممكن تنزل تمشي قال شاكوش ميمشيش على رجله وسط الناس .. أنا فاكرة الأستاذ هاني شاكر قال إنه ركب موتوسيكل عشان يلحق حفلة ” .