أعلنت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عن عودتها للظهور الإعلامي وللشاشة من جديد بدءا من يوم الإثنين المقبل على قناة النهار في أولى حلقات برنامجها ” صبايا الخير ” .

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها كتبت في تعليقها عليها معربة عن قلقها من العودة من جديد فقالت : ” مش عارفة ليه قلقانة زي ما تكون أول مرة أظهر علي الشاشة .. يمكن عشان النية إنها بداية جديدة بجد “.

وتابعت : ” يارب اللهم إني مقبلة علي أيام تحتاج توفيقك فاجعل أولها تساهيل وآخرها فرح .. يارب اللهم إني اسألك ألا تضيع تعبي .. اللهم وفقني فإن التوفيق من عندك وسهل أمري فإن التساهيل من لطفك .. شكرا ريم أحمد . .باقي من الزمن ٤٨ ساعة .. يوم الاتنين الساعه ٩،٣٠ علي النهار ” .