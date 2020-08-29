نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن انتهاء فترة إيقافها عن ممارسة العمل الإعلامي يوم أمس الجمعة .

وتضمن مقطع الفيديو لقطات من برامجها وكتبت في تعليقها عليه قائلة : ” النهاردة ٢٨ اغسطس

مسمعش ولا أشوف حد بيكتب الإعلامية الموقوفة .. ما بقتش موقوفة والسنة دي كلنا قعدناها في البيت مش أنا لوحدي ” .

وتابعت ريهام سعيد : ” وعدت السنة بسلام .. يالا افرحوا معايا بالبداية الجديدة واللي جاي كله خير ونجاح أنا متاكدة لإن ربنا كبير وعظيم .. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة .. بحبكوا أوي ” .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قد قرر منع ظهور ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام وذلك على خلفية تصريحاتها التي أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد .