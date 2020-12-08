نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفييدوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلالها رسالة إعتذار إلى الجمهور على خلفية حلقة ” صيد الثعالب ” من برنامجها ” صبايا الخير ” التي أثارت الكثير من الجدل وتسببت في قرار المجلس الأعلى للإعلام بقرار إيقاف البرنامج لحين إنتهاء التحقيقات معها .

فكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الصورة : ” على أد ما زعلت إني اتهاجمت واتجرحت كتير فرحت أوي إن ناس كتير بقت رحيمة بالحيوانات حتي لو مفترسة وخطر علي البني ادم .. أنا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءه لأي حد وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان .. بعتذر إني تسببت في أي ألم لأي حد فيكوا ” .

وتابعت : ” لكن لازم تكونوا متأكدين إني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة ١٨ سنة وأكيد مش محتاجة أي شهرة ولا مشاهدة .. الهدف الوحيد هو تقديم محتوي محترم صادق ومفيد .. كنت عايزة اسلط الضوء علي مهنه الصيد اللي موجودة في كل أنحاء العالم بمميزاتها وعيوبها .. حبيت أقدم الحقيقة وازود معلومة جديدة لإن هي دي نيتي بس أنا مش بشتغل في مهنة الصيد ولا بمارسها لكن هي موجودة ” .

وأضافت : ” أي اتهامات أنا هرد عليها الحلقة الجاية لكن المهم دلوقتي إن محدش يزعل مني لأن أكيد كل اللي اتقال ده مش حقيقة .. أنا عايزة أعيش في سلام وكفاية مشاكل .. نفسي اللي بيهاجموا وعمرهم ما اتفرجوا علي البرنامج يبتدوا يتابعوا يمكن تشوفوا أد إيه بنتعب وأد إيه حريصين إن إحنا نقدم أحسن حاجة .. أنا اسفة مرة تانية والمرة اللي جاية هحط في الاعتبار إن ساعات الحقيقة ممكن تجرح ” .

واستكملت ريهام سعيد : ” بس طلب أخير لما تلاقوا غلط انصحوا وصلحوا ومتجرحوش لأن اكيد اللي رحيم بالحيوان هيكون أكيد رحيم بالبني ادم اللي هو ربنا حطه في أعلي مرتبة .. أنا إنسانة وأكيد الحكم عليا أنا وعيلتي بالإعدام كل شوية مش عدل خصوصا إن طول الوقت في سوء تفاهم ولكن بيكبر نتيجو المشاهدة العالية ” .

واختتمت حديثها قائلة : “بتعرض لهجوم وإساءة رهيبة من غير ما حد حتي يعمل اعتبار لأولادي أو أمي .. من دلوقتي لازم نفهم أد إيه احنا بنتشاف ولازم نكون أد المسؤلية وحتي لو لينا أعداء متربصين .. امشي عدل يحتار عدوك فيك .. وعد مش هنغلط تاني .. سامحوني ” .