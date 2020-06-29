أعلن ” جاد القاضي ” رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر عن وقوع زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب محافظة القاهرة مساء يوم أمس الأحد .

والذي شعر به عدد كبير من المواطنين وفقا لما تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن شعورهم بالهزة الأرضية دون حدوث خسائر .

وأشار جاد القاضي إلى أن عمق الزلزال وصل إلى 65 كيلو متر وهو أكبر عمق زلزال حدث في الفترة الأخيرة .. وأن الشعور به في مناطق الدلتا كان أقل من القاهرة والجيزة كون هذه المنطقة تعتبر طينية ويحدث فيها امتصاص للهزات الأرضية .

وكانت قد رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها بالتحديد 218 كيلو متر جنوب شرق أزمير التركية .