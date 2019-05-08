“زلّة لسان” الأمير هاري تكشفُ العمر الحقيقي لمولوده!

أثار ظهور مولود دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وميغان ماركل، اليوم الأربعاء، حالةً من الاهتمام على وسائل الإعلام الاجتماعية.

وتركت كلمات الأمير هاري المستمعين في جميع أنحاء العالم في حيرة من أمرهم، حول نظريات تشير إلى أن المولود قد يكون عمره أسبوعان بالفعل.

وقدّم الأمير هاري وميغان أول طفل لهما إلى العالم بعد ظهر الأربعاء، لكن شيئًا ما قاله الأمير هاري، وهو يُجيب عن أسئلة الصحفيين في وندسور، جعل المشجعين الملكيين يشكون في أن الطفل مولود قبل أسبوعين وليس قبل يومين.

وسأل أحد المراسلين الأمير هاري، عن اعتقاده لمن يُشبه الطفل، فأجاب الأمير هاري: “يقول الجميع أن الأطفال يتغيرون كثيرًا على مدار أسبوعين، لذلك نحن نراقب هذه العملية، حيث إن شكله يتغيّر كل يوم”.

وسارع المشجعون على الفور إلى “تويتر” للإشارة إلى زلّة لسان الأمير هاري، فكتب أحدهم: “يقول إنه تغير في أسبوعين، ثم يقول لقد مر 2-3 أيام فقط؟ هناك شيء غير صحيح”.

وكتب مستخدم آخر: “هل أنا الشخص الوحيد الذي سمعت الأمير هاري يقول إن المولود موجود منذ أسبوعين بالفعل؟!”، وقال آخر: “انتظر، ماذا؟ هل قال هاري إن الطفل قد تغير كثيرًا خلال الأسبوعين الماضيين؟! ألم يفترض أنه ولد يوم الإثنين؟”.

وعثر المشجعون الملكيون على الإجابة عبر الإنترنت، بعدما جاءت أغلب التغريدات لتشير إلى سماع الجميع هاري يقول إن الطفل عمره أسبوعان.

وكان قد أُعلن عن ولادة الطفل الملكي يوم الإثنين، والتقطت ميغان والأمير هاري صورًا مع الرضيع الصغير في قاعة سانت جورج في قلعة وندسور.