كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن زواج ” جينيفر غيتس ” الإبنة الكبرى لمؤسس شركة مايكروسوفت الملياردير الأمريكي ” بيل غيتس ” من الشاب المصري ” نايل نصار ” البطل الرياضي برياضة الفروسية .

وذلك في حفل أقيم بمنزل ومزرعة خيول جينيف غيتس الذي تبلغ تكلفته 16 مليون دولار ويوجد بمقاطعة ويستشستر في ولاية نيويورك الأمريكية وكان هذا الحفل هو الثاني للاحتفال بزواجهما وسط حضور حوالي 300 شخص .

حيث أقيم الحفل الأول يوم الجمعة الماضية في حديقة للعائلة الذي شهد عقد قرآن جينيفر غيتس ونايل نصار في حفل ديني إسلامي سري وحضره عدد محدود من الأشخاص .

وقال موقع ” فوكس بيزنس ” أن تكلفة حفل زفاف إبنة ثالث أغنى رجل في العالم قاربت مليوني دولار .

يذكر أن علاقة علاقة جينيفر ونايل كانت قد بدأت في يناير من عام 2017 وتمت خطبتهما في يناير 2020 .. ويتشارك الثنائي في العديد من الهوايات أهمها حب الخيول وسباقات الفروسية .