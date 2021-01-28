أثار حادث دهس في العاصمة السورية دمشق، راح فيه العديد من الأشخاص بينهم عناصر في الشرطة، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن تسبب أليسا سكاف زوجة نجل هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي فيه.

وقالت حسابات سورية، إن سكاف قامت بدهس مجموعة من الأشخاص في حي المزة وسط دمشق، وقالوا إنها كانت ثملة، وتقود بطريقة متهورة.ولفتوا إلى إطلاقها تهديدات بعد عملية الدهس، بالإجهاز على الجميع في حال استمروا باعتراض طريقها.

وأشار إلى أن المفاجئ في الأمر أن مسؤولا متنفذا، أفسح لها الطريق، ومنع توقيفها بعد معرفة أنها أليسا سكاف زوجة هانيبال القذافي المحتجز في لبنان.

وقال مغردون تعليقا على أنباء حادث الدهس المنسوب لسكاف: