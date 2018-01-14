زوجة تنتقم من طليقها… قيدّت زوجته الجديدة وخطفت طفله! منوعات

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قضت محكمة جدة بمعاقبة مقيمة تشادية ووافد يمني بالسجن 3 سنوات وجلدهما 500 جلدة؛ لإدانتهما في الاشتراك بجريمة خطف رضيع طليقها والاعتداء على زوجته الجديدة.

وأوضحت مصادر أن الواقعة بدأت مع قيام المقيمة التشادية بالاتفاق مع سائق يمني الجنسية لمعاونتها على خطف الزوجة الجديدة لطليقها مقابل 30 ألف ريال، لافتةً إلى أن الطرفين ابتدعا حيلة، بانتحال الأولى صفة أمنية لدخول منزل الضحية.

وبيّنت المصادر أنهما تمكنا من دخول المنزل والاعتداء بالضرب على الزوجة الجديدة وتقييدها، موضحةً أن المقيمة تولت خطف الطفل، فيما تولى الوافد اليمني حمل الزوجة لنقلها إلى السيارة، منوهةً إلى أن صعوبة نقلها أجبرته على تركها أمام المنزل بحسب عكاظ.

وأشارت إلى أن زوج المجني عليها سارع إلى إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة وقيام طليقته بخطف طفله والاعتداء على زوجته، مبينةً أن المتهمة اختفت عن الأنظار وتركت الطفل الذي خطفته في سيارة المتهم الثاني.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما وإعادة الطفل إلى والدته، وعاقبت المحكمة بعد اطلاعها على مرافعة النيابة وأقوال المتهمين بسجنهما 3 سنوات وجلد كل منهما 500 جلدة على دفعات، وكذلك التوصية بإبعادهما عن البلاد اتقاءً لشرهما.