نشر ” أحمد محروس ” زوج الفنانة الراحلة ” نادية العراقية ” رسالة نعى من خلالها زوجته التي وافتها المنية منذ أيام متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” انتهى كل شيء .. سنوات عظيمة من الحب ودقائق معدودة من حديث ما قبل النهاية ثم النهاية .. نهاية الوعود ، نهاية الأحلام ، نهاية كل شيء ” .

وتابع بكلمات مؤثرة : ” كيف أخبر قلبي بأن كل ما بنيناه في سنوات قد حان أوانه ليهدم في رمشة عين .. كيف أقنع قلبي بأن تلك التي كانت تحبني لحد الجنون لن تكون متواجدة في حياتي بعد الآن .. كيف أخبره بأننا لن نضحك حتى تؤلمنا بطوننا بالضحك .. بأننا لن نبكي مجدداً عند المشهد الأخير من ذاك الفيلم ” .

وأضاف أحمد محروس : ” وبأنك لن تهاتفيني لتخبريني بأنك ما عشقت ولن تعشقي غيري .. بأنك لن تهاتفيني ليلاً لتخبريني بأن النوم قد فارق جفونك وتريدين الارتماء بين ذراعي لتخبريني بكل ما يعصر الوجع داخل عيونك .. مع الأسف ومع كامل الوجع انتهينا قبل الأوان بكثير ” .