كشفت صحيفة ” الشروق ” الجزائرية عن جريمة مروعة قام بها رجلا يبلغ من العمر 54 عاما في ولاية بسكرة بالجزائر .

حيث أقدم على صب البنزين على زوجته التي تبلغ من العمر 51 عاما وأضرم النار فيها بسبب رغبتها في زيارة أهلها .

وأكد الأبناء على أن والدهم اعتدى على والدتهم وحاول قتلها في ظل حالة غضب وثورة هستيرية انتابته في ذلك الوقت .

كما أفادت الزوجة التي تم نقلها إلى المستشفى بأن زوجها هو الفاعل الذي سكب عليها مادة البنزين وأضرم النار فيها مما تسبب في إصابتها بحروق خطيرة من الدرجتين الثانية والثالثة في كامل جسدها .

وفور وقوع الحادث انتقلت الشرطة إلى مسكن المتهم ولكنه لاذ بالفرار .. وبتكثيف عمليات البحث والتحري تبين أن للزوج مسكنا ثانيا ليتم الترصد له وتوقيفه ثم تحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .