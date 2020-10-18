أثارت ” زينة عاشور ” طليقة الفنان المصري ” عمرو دياب ” الجدل بين متابعيها حول دخولها قصة حب جديدة .

وذلك بعد نشرها لمنشور باللغة الإنجليزية عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كتبت فيه : ” هناك تخاطر بين القلوب ” .. وأرفقته بإيموجي القلب في تعليقها عليه .

وتساءل الكثير من المتابعين في تعليقاتهم حول إن كانت زينة عاشور مرتبطة عاطفيا وتعيش قصة حب جديدة إلى إنها لم تجب بالتأكيد أو النفي .

يذكر أن زينة عاشور قد طلقت رسميا من عمرو دياب منذ عامين وفقا لما ذكرته مصادر مقربة منها بعد فترة طويلة من الانفصال بينهما .. ولديها منه ثلاثة أبناء وهم ( جنى وكنزي وعبد الله ) .