نشرت الفاشينيستا الكويتية ” سارة الكندري ” صورة عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” كشفت من خلالها عن تعرضها للضرب والعنف من جانب زوجها السابق ” أحمد العنزي ” .

وظهرت يد سارة الكندري في الصورة مشيرة إلى إصابتها بطعنة بها تسبب بها أحمد العنزي .. كما أشارت إلى تلقيها تهديدات بالقتل من جانبه بالإضافة إلى محاولته شنقها من قبل أمام إبنتها .

فكتبت في تعليقها على الصورة : ” بقولكم سوالف وايد كنت ساكتة عنها وما طلعت أتكلم أنا للحين بس الوعد وبحذر خاصة البنات من خوفي عليهم ” .

وتابعت : ” وهذي طعنة بيدي منه ومن قبل شهرتي كان يهددني بالقتل .. وقبل أسبوعين كان قعد يشنقني وجدام بنتي عشان يجبرني على ينتشله علي يبيه ويقعدني مع ربعه هذا قاني شي سبب طلاقي منه ” .