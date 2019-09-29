سارة الودعاني تكشف عن محاولة فتاة لفضحها بصورة على مواقع التواصل الإجتماعي

نشرت الفاشينيستا السعودية ” سارة الودعاني ” مقطع فيديو نشرته على تطبيق ” سناب شات وتداولته العديد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وظهرت سارة في الفيديو وهي تكشف من خلاله عن تعرضها لمحاولة إحدى السيدات فضحها خلال تواجدها في حفلة أقامتها إحدى صديقاتها بمناسبة وصول عدد متابعيها إلى المليون .
وأشارت سارة الودعاني إلى أن إحدى الفتيات اقتربت من صديقة لها وتدعى حنان وطلبت منها أن تقوم بتصويرها من دون حجاب معربة عن رغبتها في فضحها ونشر الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي مقابل أن تعطيها مبلغا يصل إلى 50 ألف ريال .
فقالت سارة : ” واحدة طلبت من صديقتي قالتلها صوري سارة بدون حجاب ولك مني 50 ألف ريال سعودي حتى أفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي ” .
وعرضت سارة الودعاني الرسالة التي وجهتها الفتاة إلى صديقتها حيث تطلب منها أن ترسل الصورة في مدة لا تزيد عن ساعة واحدة .
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