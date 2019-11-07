سارة عبد العزيز عن علا الفارس : ” سقطت من عيني “

حلت الإعلامية السعودية ” سارة عبد العزيز ” ضيفة في برنامج ” ع السيف ” المذاع على قناة ” atv ” والتي أدلت من خلالها بتصريحات مثيرة للجدل حول الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” .

فبسؤال سارة عبد العزيز عن السبب من وراء وجود خلافات بينها وبين ” الراقية ” علا الفارس أبدت سارة تحفظها على وصف علا الفارس بالراقية وذلك اعتراضا منها على إنسحاب علا من العمل بقناة ” mbc ” .

وأوضحت الإعلامية السعودية بأن علاقتهما كانت جيدة من قبل وكانت من أكثر الداعمين لها حين دخلت ” mbc ” .. ولكنها استغلت أخلاقها لضرب دولتها معتبرة ذلك خط أحمر لا تسمح به لأحد قائلة : ” هنا سقطت من عيني “.

وأن التصرف الأخير لها كان غير راق ولا يمت لأبناء الأردن بصلة .. وخاصة بعد تغريدتها الأخيرة حيث قالت سارة بإنها كانت تمثلها هي فقط وغير راضية عنها .

حيث كانت علا الفارس قد قامت بنشر تغريدة عن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي اعتبرها البعض إساءة للمملكة العربية السعودية .

يذكر أن علا الفارس كانت قد أعلنت انتهاء غلاقتها بمجموعة قنوات ” إم بي سي ” في شهر فبراير الماضي لتنتقل إلى قناة الجزيرة القطرية .. وبعدها شنت هجوما عنيفا على ” mbc ” التي عملت لصالحها لعدة سنوات .

واستغلت علا الفارس مقطع فيديو لزميلتها سارة عبد العزيز وهي تنتقد فيه ” إم بي سي ” وجاء تعليق علا على ذلك : ” وشهد شاهد من أهلها ” وهو ما أغضب سارة منها .