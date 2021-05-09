كشف المذيع ” محمد آل جاسم التميمي ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن سبب وفاة الإعلامي والناقد الرياضي” عادل التويجري ” الذي رحل عن عالمنا يوم أمس السبت بشكل مفاجئ عن عمر ناهز ال 40 عاما .
فأشار محمد آل جاسم التميمي في تغريدته إلى أن التويجري قد توفي إثر إصابته بسكتة قلبية .. فكتب قائلا : ” عادل التويجري في ذمة الله إثر سكتة قلبية .. الله يغفرله ويتجاوز عنه ” .
وتابع : ” شاب بصحته وعافيته انتقل إلى جوار ربه .. تصغر والله في عيونا هالدنيا ونعوذ بالله من موت الفجأة ونسأل الله أن يرحمنا برحمته ” .
وأثار خبر وفاة عادل التويجري حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا له هاشتاج بعنوان ” عادل التويجري ” عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر .. كما حرص عدد كبير من الإعلاميين واللاعبين ورؤساء الأندية على نعي الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة .