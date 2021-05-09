كشف المذيع ” محمد آل جاسم التميمي ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن سبب وفاة الإعلامي والناقد الرياضي” عادل التويجري ” الذي رحل عن عالمنا يوم أمس السبت بشكل مفاجئ عن عمر ناهز ال 40 عاما .

فأشار محمد آل جاسم التميمي في تغريدته إلى أن التويجري قد توفي إثر إصابته بسكتة قلبية .. فكتب قائلا : ” عادل التويجري في ذمة الله إثر سكتة قلبية .. الله يغفرله ويتجاوز عنه ” .

وتابع : ” شاب بصحته وعافيته انتقل إلى جوار ربه .. تصغر والله في عيونا هالدنيا ونعوذ بالله من موت الفجأة ونسأل الله أن يرحمنا برحمته ” .

وأثار خبر وفاة عادل التويجري حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا له هاشتاج بعنوان ” عادل التويجري ” عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر .. كما حرص عدد كبير من الإعلاميين واللاعبين ورؤساء الأندية على نعي الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة .

#عادل_التويجري في ذمة الله اثر سكتة قلبية الله يغفرله ويتجاوز عنه ،،



شاب بصحته وعافيته انتقل الى جوار ربه تصغر والله في عيونا هالدنيا ونعوذ بالله من موت الفجأة ونسأل الله ان يرحمنا برحمته .. pic.twitter.com/Se0jF82PTV — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) May 8, 2021