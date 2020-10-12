أثارت السياسية اللبنانية، مي خريش، نائبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، موجة من الجدل والسخرية بعد اختيارها إيران على السعودية، في احد البرامج التلفزيونية.

اختيار خريش لإيران جاء خلال مقابلة على صوت بيروت مع الاعلامي اللبناني طوني خليفة، حيث قالت بعد تردد طويل: “عندي تجارب ومخبريني وكذا، الدولتين أنا أكيد لم أزرهم.. تسألني في السياسة، بالسياسة يمكن بعد.. لا أختار إيران، نعم..”

وقد اثار كلام مي خربش سخرية الأمير عبد الرحمن بن مساعد حيث كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر “بن مساعد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هذا يوم حزين لنا كسعوديين.. احفظوا هذا التاريخ العاشر من أكتوبر.. مي خريش اختارت إيران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم”.

هذا يوم حزين لنا كسعوديين ..احفظوا هذا التاريخ العاشر من اكتوبر .. مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية.. إخواني أعلم أن الخطب فادح ولكن بتكاتفنا سنتجاوز هذا المصاب الأليم https://t.co/kFqxBqU5Vs — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 11, 2020

أما الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود فعلق بتغريدة قال فيها: “إختيارك يا مي خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار والانفجار، ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران”.

إختيارك يا #مي_خريش لإيران نتيجة طبيعية ومنطقية أمام حالة الفساد المالي و السياسي عند النخب السياسية المتحالفة مع حزب الله من أجل مصالحها الشخصية التي أوصلت لبنان إلى حافة الإنهيار والإنفجار , ستختاري إيران لأنك ستذهبي إلى تطويع السياسة إما بالسلاح أو المال الذي يأتي لكم من إيران https://t.co/Kd2aQ21Ceg — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 11, 2020