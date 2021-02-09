تعرضت السيدة اللبنانية ” ليلى عبد اللطيف ” لانتقادات ساخرة بعد وفاة النائب والوزير السابق ” جان عبيد ” عن عمر ناهز 81 عاما .

وذلك لكونها كانت قد أشارت في توقعاتها وتنبؤاتها له إلى أنه سيتم إنتخابه رئيساً للجمهورية وهو الأمر الذي لم يتحقق .

وردت ليلى عبد اللطيف على تلك الانتقادات في منشور لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه : ” لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعاتبوك بالواحدة وتركوا الـ 99 هؤلاء هم البشر ” .

وحرصت أيضا على نعي جان عبيد فنشرت صورة له في منشور آخر وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” رحم الله جان عبيد الإنسان والوزير وأسكنه قصور جنانه .. وإذا كان الموت علينا حق فمن الحق عند الموت أن نخرس ونصمت ونترك حزن الفراق يأخذنا إلى الجواب الكبير ” .

وتابعت ليلى عبد اللطيف : ” عندما يريدك الخالق إلى جواره تترك كل المواقع وتسقط برحيلك كل التوقعات .. هذه هي إرادة الله ومن كان منكم فوق مشيئة الله فليتكلم اليوم أو فليصمت أمام حرمة الموت ” .