سرا جديدا حول وفاة مايكل جاكسون يكشفه الحارس الشخصي له

كشف ” بيل وايتفيلد ” الحارس الشخصي للنجم الأمريكي الراحل ” مايكل جاكسون ” في مقابلة مع صحيفة ” الديلي ستار ” البريطانية السر حول وفاته .

حيث قال أن مايكل جاكسون أصيب بجنون العظمة وفقد الثقة في الجميع خلال تلك الفترة التي ظهرت بها مزاعم استغلاله للأطفال جنسيا مما ساهم في وفاته .

وقال بيل أن مايكل جاكسون بعد توجيه هذه الاتهامات له فقد الشغف ولم يكن بمقدوره العودة لحالة الحيوية والحماسة التي كان عليها من قبل وعاش في حالة من الفوضى .

وأشار أيضا أن جاكسون في تلك الفترة كان بمثابة جثة متوفاة تمشي على الأرض .

وأضاف أن مايكل جاكسون كان يعاني كثيرا عند النوم وتناول الطعام وفقد وقتها جزءا كبيرا من وزنه .. وبدأت تتسلل إليه مشاعر الخوف حتى من أقرب أصدقائه وكان يخشى من إطلاق النار عليه .. وهي المشاعر التي بدأت تتراكم لديه وقادت في النهاية إلى وفاته على الرغم من أنه كان يسعى في الوقت ذاته لإثبات براءته .