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سر الصورة بين ساركوزي وزوجته كارلا المثيرة للجدل وحقيقة الـ10 سنتيمترات

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How 5ft 4" Nicolas Sarkozy towers over his 5ft 9" wife Carla Bruni in Paris Match photoshoot

ساركوزي وزوجته كارلا

نفت مجلة “باري ماتش” الأسبوعية، الخميس، أن تكون عدّلت صورة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يبدو فيها أطول من زوجته كارلا بروني، موضحةً أنه كان يقف في مكان أعلى منها أمام عتبة منزلهما.

وأكدت المجلة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “لم تعدل صورة نيكولا ساركوزي ليبدو أطول من كارلا بروني على غلاف باري ماتش هذا الأسبوع”.
وقد أثارت هذه الصورة التي يظهر فيها رأس عارضة الأزياء السابقة عند مستوى عنق زوجها المعروف أنه أقصر منها بـ10 سنتيمترات تقريباً، الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي العام 2015، لفتت “باري ماتش” الأنظار إلى ساركوزي من خلال نشرها صورة له على الصفحة الأولى بدا فيها أطول من زوجته أيضا على شاطئ في كورسيكا.

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