أشار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى أن نصفه عراقي رابطا ذلك بالعناد واصراره على تأليف الحكومة رغم الصعاب التي يواجهها.

وأوضح الحريري، بحسب ما أوردت صحيفة “الجمهورية” أنه منفتح على الحوار “وكل شيء يمكن أن يخضع الى النقاش والتفاهم لكن المهم والثابت أن المباردة الفرنسية يجب ان تظل المحور والاساس”.

وشدد على ان عامل الاختصاص حصرا لا يكفي عند اختيار الوزراء بل “المطلوب توافر الخبرة ايضا لان الشهادات وحدها ليست معيارا للكفاءة”. كما أكد انّ الاعتذار ليس وارداً عنده، مضيفاً: “من المعروف انّ نصفي عراقي، لأن والدتي هي عراقية الأصل، وبالتالي فأنا عنيد عند الضرورة”.

يذكر ان العراقية نضال البستاني هي الزوجة الأولى للرئيس الراحل رفيق الحريري وهي والدة ابنائه بهاء الدين، حسام الدين وسعد الدين الحريري وهي من أسرة عراقية موصلية الاصل.

وكان الحريري قد تحدث في حوار سابق في برنامج “دق الجرس” المذاع على شاشة الـ”أم تي في” عن والدته قائلا: “أمي تعيش في الأردن، وهي تزوجت وأنجبت 3 أولاد”..