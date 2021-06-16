بحث وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم مع وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبدالصمد نجد، أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام.

وحسب موقع “سبق” السعودي فقد شهد اللقاء مناقشة الموضوعات المقترحة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء الإعلام بالقاهرة، وتبادل الأحاديث الودية.

وكان لافتا تغزل بعض المغردين السعوديين بالوزيرة اللبنانية بعد تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت احداهن: “المهم لبنانية حلوة ماحلوة الجنسية تشفع لها مثل بعض الماركات حتى القطعة لو مو ظابطة يقولوا شانيل ايف سان لوران كوتشي هيك يعني”

المهم لبنانية حلوة ماحلوة الجنسية تشفع لها مثل بعض الماركات حتى القطعة لو مو ظابطة يقولوا شانيل ايف سان لوران كوتشي هيك يعني — om shams (@omshams32315103) June 15, 2021

فيما علق اخر قائلا “مافسدة شربل بتصلحه الحلوة” في إشارة الى تصريح وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة الذي اثار أزمة دبلوماسية أطاحت به من الوزارة.

مافسدة شربل بتصلحه الحلوة — طارق (@MoreTareeq) June 15, 2021