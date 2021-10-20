أطلق مغردون سعوديون مساء الثلاثاء حملة لمقاطعة “العربية للعود” وهي شركة مختصة في تركيب وبيع العطور ولها عدة فروع منتشرة حول العالم.

وقد تصدر هاشتاغ “حمله_مقاطعه_العربيه_للعود” الترند على موقع تويتر في المملكة حيث شارك الالاف بتغريدات حول هذا الموضوع.

وبحسب التغريدات المتداولة ، فقد قامت الشركة العربية للعود بتكريم موظفيها الأجانب بمنحهم سيارات ، فيما قامت بتكريم موظفيها السعوديين بمبلغ 1500 ريال سعودي.

لولو ليتك تتكلمين عن الشركة العربية للعود اليوم كرموا الموظفين الاجانب بسيارات وتركوا السعوديين الحركة تقهر مرة ودي بمقاطعة لهم عشان يعرفون قيمة السعودي pic.twitter.com/JrGDHeafGu — (@reeem__kh) October 18, 2021

وعبر سعوديون عن غضبهم من تصرف الشركة العربية للعود ، مطلقين حملة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة شركة العربية للعود ، معتبرين على حد وصفهم ان الشركة ميزت موظفيها الأجانب عن السعوديين.

#حملة_مقاطعة_العربية_للعود

قاطعوها ..

قاطعوها ..

قاطعوها ..



تكرم موظفيها الاجانب ب سيارات ب كراتينها

والسعوديين ب 1500 ريال .. pic.twitter.com/Fihxx2Wkj6 — # @Abu_TalaL (@AbuTalal0880) October 19, 2021