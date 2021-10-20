أطلق مغردون سعوديون مساء الثلاثاء حملة لمقاطعة “العربية للعود” وهي شركة مختصة في تركيب وبيع العطور ولها عدة فروع منتشرة حول العالم.
وقد تصدر هاشتاغ “حمله_مقاطعه_العربيه_للعود” الترند على موقع تويتر في المملكة حيث شارك الالاف بتغريدات حول هذا الموضوع.
وبحسب التغريدات المتداولة ، فقد قامت الشركة العربية للعود بتكريم موظفيها الأجانب بمنحهم سيارات ، فيما قامت بتكريم موظفيها السعوديين بمبلغ 1500 ريال سعودي.
وعبر سعوديون عن غضبهم من تصرف الشركة العربية للعود ، مطلقين حملة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة شركة العربية للعود ، معتبرين على حد وصفهم ان الشركة ميزت موظفيها الأجانب عن السعوديين.