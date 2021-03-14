كشف مواطن سعودي، يدعى موسى الفيفي، من جازان قصته مع تعدد الزوجات حيث تزوج من 4 نساء في صغره كن يعملن في مدرسة واحدة : مديرة ومعلمة وموجهة وطالبة.

وقال “الفيفي” في حوار مع قناة “MBC في أسبوع” : “كنت مخططاً لذلك وكانت ضمن أهدافي في الحياة ومنذ صغري؛ إذ تزوجت الأولى وأنا طالب في المرحلة الثانوية، وتزوجت الثانية وأنا طالب في السنة الثانية في الجامعة، والثالثة بعد تخرجي من الجامعة وتعييني، وتزوجت الرابعة بعد زواجي من الثالثة بسنتين تقريبًا”.

وتابع : “لا أنصح بالزواج إلا لكل مقتدر لأن القدرة العقلية والصحية والماديةهي المبدأ الأساسي”.

وأوضح الفيديو أن الزوجات الأربعة منسجمات مع بعضهن بشكل كبير حتى أنهن دفعنه لإكمال دراسته فهو على وشك الحصول على الدكتوراة من سويسرا.

وأضاف : “إدارة النساء أصعب من إدارة الشركات فلابد أن يكون الرجل ذو عقل وقدرة وتصرف حكيم والصبر من أهم موازين والعدل “.