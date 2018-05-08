سـاعات الـصيام في المملكة.. أطولها في طريف وأقلها في جازان

افادت الجمعية الفلكية جدة ان بداية رمضان هذه السنه 2018 تأتي قبل حدوث الانقلاب الصيفي بحوالي أربعة اسابيع وستكون ساعات الصيام طويلة في المناطق الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية شمال خط الاستواء.

ومحلياً فإن ساعات الصيام في السعودية ستكون أطولها في أقصى شمال المملكة في مدينة طريف لمدة ستزيد على 15 ساعة وتقل ساعات الصيام كلما اتجهنا إلى جنوب المملكة لتصل حوالي 14 ساعة ونصف في جازان. وسوف تزيد ساعات الصيام مع مرور أيام الشهر الفضيل وصولا إلى نهايته وفق ما يلي :

مكة المكرمة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 35 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 54 دقيقة

المدينة المنورة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 48 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 3 دقائق

الرياض

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 49 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 11 دقيقة

جدة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 33 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 53 دقيقة

الدمام

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 21 دقيقة

بريدة

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 57 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 20 دقيقة

ابها

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 22 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 38 دقيقة

تبوك

مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعه و7 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 33 دقيقة

حائل

مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعه و 2 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 27 دقيقة

عرعر

مدة الصيام بداية رمضان:15 ساعه و 20 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:15 ساعه و 50 دقيقة

جازان

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 17 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان شهر :14 ساعه و 32 دقيقة

نجران

مدة الصيام بداية رمضان:14 ساعه و 19 دقيقة

مدة الصيام نهاية رمضان:14 ساعه و 35 دقيقة