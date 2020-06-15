تصدر هاشتاغ #المجرم_سليمان_القانوني قائمة التريند في السعودية بعد قيام أمانة منطقة الرياض بازالة اسم “سليمان القانوني” من أحد شوارعها.

وقد اعتبر بعض الناشطين ان خطوة ازالة اسم السطان العثماني عن احد شوارع العاصمة السعودية يساهم في نشر الوعي حيث كتب منذر ال الشيخ مبارك: “ازالة اسم سليمان القانوني من أحد الشوارع يسهم بشكل كبير في نشر الوعي وهو امتداد لمسار تصحيح التاريخ والكتب والمناهج من لوثة الدراما والدعاية الكاذبة والتي حاول من خلالها الأتراك ترسيخ معلومات مغلوطة عن حقيقة سلاطينهم ودولتهم البائدة”.

ازالة اسم سليمان القانوني من أحد الشوارع يسهم بشكل كبير في نشر الوعي وهو امتداد لمسار تصحيح التاريخ والكتب والمناهج من لوثة الدراما والدعاية الكاذبة والتي حاول من خلالها الأتراك ترسيخ معلومات مغلوطة عن حقيقة سلاطينهم ودولتهم البائدة#المجرم_سليمان_القانوني — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 14, 2020

وقد علق حساب “وكالة الاناضول” التركي على الخطوة السعودية بالقول إن “إزالة اسم “سليمان القانوني” من شارع بالرياض لا يمحو التاريخ المؤسف أن تكون صفحات التاريخ ألعوبة في التنازعات السياسية ويكون تقييم الشخصيات التاريخية أمرًا نسبيا خاضعا للمتغيرات السياسية فيغدو من كان بطلا تاريخيا بالأمس سفاحا اليوم “.

يذكر أن السلطان سليمان القانونى، هو عاشر السلاطين العثمانيين، وخليفة المسلمين الثمانون، وثانى من حمل لقب «أمير المؤمنين» من آل عثمان، ولد فى 6 نوفمبر 1494، بمدينة طرابزون التركية، ورحل فى 7 سبتمبر 1566، بمدينة سيكتوار فى المجر.