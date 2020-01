سماء أستراليا تتحول إلى اللون الأحمر .. جمر يسقط من السماء وأصوات مرعبة

كشف موقع ” روسيا اليوم ” عن تحول سماء قرية ” مالاكوتا ” الأسترالية إلى اللون الأحمر كما أبلغ السكان عن سقوط جمر حار من السماء ودوي صوت يصم الآذان .

ويأتي ذلك بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد منذ عدة أسابيع .. وقال شهود عيان أن الجو كان قاتما جراء الدخان الكثيف لتتحول نصف السماء خلال دقائق للون الأحمر ويتسرب منها الجمر بعد سماع دوي انفجارات أنابيب الغاز .

وطلبت السلطات من آلاف الأشخاص المحاصرين على شاطئ القرية الساحلية التابعة لولاية فيكتوريا الدخول إلى المياه مع اقتراب الحريق المدمر الذي أججته درجات الحرارة العالية والرياح العاتية .

كما دعا المسؤولون المصطافين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب الدخان الكثيف والحرائق التي تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة .

ويعتقد أن أكثر من 4000 شخص ما زالوا عالقين في مالاكوتا .. ودمرت حرائق الغابات قرابة 10 ملايين فدان عبر أستراليا في الأسابيع الأخيرة وتم تسجيل 8 حالات وفاة بسبب الحرائق .

Incredible – and frightening – photos are emerging from Mallacoota, a small town in the East Gippsland region of Victoria, where about 4000 people are sheltering near water, protected by CFA tankers. Visit @theage's live blog for updates: https://t.co/VAPFn2Yc20 #vicfires pic.twitter.com/BV8JZqmvBU

— The Sydney Morning Herald (@smh) December 31, 2019