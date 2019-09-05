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سمعت صوتا غريباً في المطبخ.. فأطلقت النار وكانت الصدمة!

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gun11

أطلقت أميركية النار على ابنتها، وهي طالبة في الثامنة عشرة من العمر أتت لزيارتها من دون إبلاغها مسبقا، ظنّا منها أنها لصّ، بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية.
وتعرّضت الشابة لإصابة في الذراع مساء الجمعة في جيرارد في ولاية أوهايو (الشمال)، لكن حالتها ليست خطرة، على ما ذكرت محطة “دبليو اف ام جي” المحلية.
وكانت الوالدة، التي تملك رخصة حيازة السلاح وحيدة في المنزل، عندما سمعت “أصواتا آتية من المطبخ أو من المدخل”، بحسب ما قال جون نورمان رئيس الشرطة المحلية.
وأضاف: “كان السلاح بالقرب منها، فأطلقت النار على الشخص الوافد من الباب”، مشيرا إلى أنها صدمت عند رؤية ابنتها.
وتعتزم الشرطة تقديم تقرير للنائب العام في المنطقة كي يبتّ في مسألة إقامة ملاحقات.

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