سوزان مبارك في العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

كشف علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق ” حسني مبارك ” مساء يوم الأربعاء الماضي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن حالة والدته السيدة ” سوزان مبارك ” الصحية .

حيث جاء في رده على سؤال لأحد المتابعين أن والدته قد دخلت العناية المركزة عقب إجراءها لعملية جراحية مطلع الشهر الجاري وتحديدا في يوم ٤ نوفمبر دون أن يفصح عن طبيعة حالتها الصحية و تفاصيلها أو عن طبيعة العملية .

وأتى سوال المتابع حول الوضع الصحي الحالي لزوجة الرئيس المصري الأسبق فقال : ” ياريت حضرتك تطمنا على صحة السيدة الفاضلة ماما سوزان .. إن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله ربنا يشفيها وربنا يبارك في عمرها وإن شاء الله ما نشوفش فيها ولا فيكم حاجة وحشة ” .

وكتب علاء مبارك في رده على سؤال المتابع قائلا : ” والله لسه في العناية .. ولكن خير إن شاء الله .. شكرا لسؤالك ” .

وعلى جانب آخر ذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن السيدة سوزان مبارك أجرت جراحة دقيقة في مستشفى المعادي العسكري بعد شعورها بآلام كبيرة داهمتها خلال الفترة الماضية في منطقة الظهر والفقرات .