سافرت سيدة أميركية أخيراً مسافة 5953 ميلاً من لوس أنجلس في الولايات المتحدة إلى سيول في كوريا الجنوبية لإزالة #قفل الحب القديم الذي ربطته هي وزوجها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة.

ووفقاً لموقع جريدة “إندبندنت” البريطانية، فإن كاسي يونغ نشرت مقطع فيديو على تيك توك بشأن رحلتها التي جذبت 4.8 ملايين مشاهدة حتى الآن.

أظهر الفيديو الشابة (23 عاماً) على متن طائرة، قبل الذهاب لشراء زوج من قواطع الأسلاك ثم ركوب التلفريك إلى أعلى برج شمال سيول عاصمة كوريا الجنوبية، المعروف باسم برج نامسان، حيث يسافر الناس إلى الأعلى لإرفاق أقفال ملونة على الأسوار كرمز لحبهم.

وعلقت السيدة الأميركية على الرحلة قائلة: “أنا واحدة تافهة لا أهتم بما يقوله أي شخص”.

الأمر مشابه لما تم على جسر Pont des Arts في العاصمة الفرنسية باريس، حيث انتهى الأمر بالمسؤولين لإزالة الأقفال في عام 2015 بسبب مخاوف من احتمال انهيار الجسر.

وأظهر الفيديو الفتاة الأميركية وهي تبحث بين العديد من الأقفال الملونة حتى وجدت القفل الذي تركته هي وشريكها السابق وتقوم بقطعه.

وأكدت يونغ، في تصريحات لـ”إنسايدر” أن الأمر استغرق نحو 30 دقيقة لفرز مئات الأقفال للعثور على الذي كانت قد ألصقته هي وشريكها في العام 2019.

وقالت: “إنها ذات صلة بمعنى أن كل شخص يمر بعلاقات وانفصال وربما يكون لديه أقفال حب مع عشاق سابقين”.

المَعلم الكوري الجنوبي ليس الوجهة الوحيدة التي تحمل أقفال الحب، حيث تمت إزالتها أيضا من المبارزة في Point Danger في كوينزلاند في العام 2015، وتم اتباع نهج مماثل في Junction Bridge فوق نهر أركنساس في الولايات المتحدة في العام 2017.





