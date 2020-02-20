سيدة تخضع لعملية جراحية في المخ وهي تعزف على آلة الكمان

خضعت سيدة بريطانية تدعى ” داغمار ترنر ” البالغة من العمر 53 عاما إلى عملية جراحية دقيقة في المخ بعد تشخيصها بوجود ورم كبير بطئ النمو في دماغها من أجل استئصاله .

وتعود تفاصيل إصابتها بالورم إلى عام 2013 بعد معاناتها من نوبات .. وخضعت ترنر لعلاج إشعاعي ولكن الورم استمر في النمو حتى وصل حجمه إلى 8سم/4سم .. وتواجد في الفص الأمامي الأيمن من دماغها بالقرب من منطقة تتحكم في حركة يدها اليسرى الضرورية لموهبتها الموسيقية فهي تعزف على آلة الكمان .

وقام البروفيسور ” كيومارس أشكان ” استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينغز كولدج بوضع خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة ثم حثها على العزف أثناء استئصال الورم .

واستغرقت العملية 6 ساعات تم فيها إيقاظ المريضة وسُلمت آلة الكمان وطُلب منها العزف عليها .. وسمح هذا الأمر للجراحين بالتعرف على مناطق المخ التي تنشط أثناء العزف لتجنبها .

وعقبت داغمار آرتر على ما تعرضت له في لقاء معها قائلة : ” الكمان هو شغفي إنني أعزف عليه منذ كنت في العاشرة من عمري وكانت فكرة فقدان قدرتي على العزف مفجعة .. ولكن نظرا لكونه موسيقي فهم البروفيسور أشكال مخاوفي .. لذا أنا أشكر الفريق الطبي وآمل أن أعود إلى أعضاء الأوركسترا قريبا ” .