سيدة تدعو للتعدد تريد من زوجها الزواج عليها… وتسأل الشيخ وسيم يوسف:...

سيدة تدعو للتعدد تريد من زوجها الزواج عليها… وتسأل الشيخ وسيم يوسف: “هل أنا طبيعية؟” منوعات

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قالت سيدة امارانية انها تدعو لتعدد الزوجات ولكن الناس تتهمها بأنها مجنونة وحقودة.

وقالت سيدة تدعى ام منة من الإامارات، خلال اتصالها ببرنامج “رحيق الايمان” الذي يقدمه الشيخ وسيم يوسف على قناة “أبو ظبي”، أنها تدعو للتعدد وشكت ان الناس غضبانة منها وتتهمها بالجنون والحقد.

وتابعت أنها طبقت هذا في حياتها وحاولت اقناع زوجها بذلك ولكنه رفض الزواج عليها وقالت “كنت اشوف زوجي عنده قريبات جميلات وكنت اشعر بالاسى عليهن فأقل له روح وخد وأنا لا ازعل”.

واضافت انها ترى في ذلك أجر غير ان الناس تتهمها بأنها مجنونة وسألت الشيخ “هل أنا طبيعية؟”… شاهد كيف اجابها وسيم يوسف في الفيديو المرفق.