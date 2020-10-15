قامت سيدة تركية بتناول لبن الحمير بعد سماعها عن فؤائده الصحية غير انها تعرضت لأعراض شديدة من الحساسية. .

وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام تركية ، فقد قامت سيدة تركية “25 عاماً” من أنطاليا بتناول حليب الحمير ظناً منها أنه يعالج السرطان والأمراض الجلدية والربو .

وبعد 5 دقائق أصيبت بحساسية مفرطة في وجهها وانتفخت عينيها وأقتربت من الموت ، فيما ذكرت جامعة أكدنيز أن لبن الحمير لا يعالج أي مرض وكل المتداول مجرد إشاعات .

جدير بالذكر أن لتر لبن الحمير يصل سعره 100 ليرة تركية اي ما يعادل حوالي 12 دولارا.