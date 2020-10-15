قامت سيدة تركية بتناول لبن الحمير بعد سماعها عن فؤائده الصحية غير انها تعرضت لأعراض شديدة من الحساسية. .
وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام تركية ، فقد قامت سيدة تركية “25 عاماً” من أنطاليا بتناول حليب الحمير ظناً منها أنه يعالج السرطان والأمراض الجلدية والربو .
وبعد 5 دقائق أصيبت بحساسية مفرطة في وجهها وانتفخت عينيها وأقتربت من الموت ، فيما ذكرت جامعة أكدنيز أن لبن الحمير لا يعالج أي مرض وكل المتداول مجرد إشاعات .
جدير بالذكر أن لتر لبن الحمير يصل سعره 100 ليرة تركية اي ما يعادل حوالي 12 دولارا.
الله مكثر من البان الابقار و الجاموس و الماعز و الضأن و لله الحمد . لما اللجوء لشرب البان الحمير و الاحصنه ؟ و الا هو سباق لكل ما هو غريب والسلام ؟
المهم هي جربت على نفسها و انتم ايها المتابعين استفيدوا منها ان ليس كل مايقال و يتردد من كلام في الميديا صحيح .
المعروف ان لبن الحمير يستخدم في صناعة الصابون و الكريمات المرطبه و ليس للشرب
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