كشفت بعض وسائل الإعلام المصرية عن قيام سيدة مصرية تعمل في مجال التمريض بالتقدم بدعوى خلع ضد زوجها والسبب هو خوفه من النوم في الظلام .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الزوجة إلى مكتب هيئة أعضاء المنازعات الأسرية من أجل عمل شكوى ضد زوجها طالبة الخلع منه .

وقالت : ” أعمل ممرضة بأحد المستشفيات الخاصة وبعد زواجي اكتشفت تصرفات زوجي الغريبة حيث فوجئت به لا يريد النوم إلا في وجود إضاءة مما يتسبب لي في الإزعاج الشديد ولا أتمكن من نوم هادئ ” .

وتابعت : ” في أول الأمر تفهم زوجي ذلك وتحمل عدم إضاءة مصباح غرفة النوم لمدة شهر كان خلاله دائم الحركة بأرق واضح سبب لي الكثير من المتاعب .. وعندما حاولت التقرب منه ومعرفة سبب أرقه أخبرني إنه يخشى النوم في الظلام وتراوده الكوابيس ومصاب بفوبيا الظلام ” .

وأضافت الزوجة : ” اقترحت عليه أن ينام كل منا بغرفة منفردة ليأخذ راحته دون إزعاج ولكنه رفض الأمر موضحا بأنه يخشى النوم وحده .. فما كان مني إلا أن تهكمت عليه ووصفته بالطفل الصغير ونشبت بيني وبينه مشادة كلامية كادت أن تتطور بالاعتداء عليّ بالضرب ” .

وأشارت إلى أن الأهل والأقارب قد تدخلوا في محاولة للوصول إلى حل يرضي الطرفين إلا إنه أصر على النوم في وجود إضاءة ورفضه التام بأن أنام بمفردي .

واستكملت حديثها قائلة : ” أنا لا أستطيع النوم منه .. وأنا مسئولة عن أرواح مرضى وأعصابي ستتلف من قلة الراحة وهو كثير الإزعاج أثناء النوم ولا يريد أن ينضج أو يتفهم مدى طبيعة عملي .. لذا حضرت إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع منه ” .