سيدة تنجب طفلة بعد وفاتها سريريا منذ 3 أشهر

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة غريبة من نوعها في جمهورية التشيك شهدت ولادة طفلة على الرغم من إعلان الأطباء منذ أكثر من ثلاثة أشهر عن وفاة والدتها سريريا .

حيث كانت الأم التي تبلغ من العمر 27 عاما قد أصيبت في الأسبوع ال 16 من الحمل بإصابة في المخ وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير أثناء نقلها إلى المستشفى .

وأعلن الأطباء بمستشفى ” برنو ” الجامعي موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل .

وللحفاظ على الجنين قام الأطباء بوضع الأم على أجهزة دعم الحياة .

وعند وصول الأم للأسبوع ال 34 من الحمل نجح الأطباء في إخراج الطفلة من خلال إجراء عملية قيصرية وبعد ذلك تم وقف أجهزة دعم الحياة عنها .

وكشف الأطباء أن الطفلة ولدت بصحة جيدة وبوزن 1.‏2 كيلو جرام .. وأن ما حدث هو معجزة لا نظير لها في العالم .

وتعيش الطفلة مع والدها في الوقت الحالي منذ مطلع الإسبوع الجاري حيث تمت الولادة بمنتصف شهر أغسطس .