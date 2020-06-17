تعرضت سيدة مسنة مصرية تدعى ” عيوشة ” تقيم في قرية العنانية بمحافظة دمياط للضرب المبرح على يد إبنها حتى تمكن مجموعة من أهالي القرية من إنقاذها بعد أن هرعوا إلى منزلها .

وقالت السيدة المسنة أن إبنها وهو في الثلاثينات من عمره انهال عليها بالضرب في محاولة منه لطردها من الشقة التي تعيش بها ليقيم فيها هو وزوجته وأولاده .

وأشارت الأم إلى أن إبنها كان يعيش في شقة مجاورة وبسبب ظروفه المالية الصعبة وغضب زوجته منه لعدم قدرته على الإنفاق عليها وعلى الأولاد قرر إخلاء شقته لتأجيرها والحصول على الإيجار .. على أن يقيم في شقتها ويجبرها على الإقامة مع إحدى قريباتها .

وأضافت إنه دائما ما كان يتعرض لها بالضرب بسبب حاجته إلى المال .

الغريب في الأمر إنه بعد أن جاءت الشرطة وألقت القبض على إبنها توسلت الأم لهم بألا يتعرضوا له بالإهانة أو الضرب .. مؤكدة أنها لا ترغب في تدمير وضياع مستقبله وكل ما تطلبه هو أن يوقف إهاناته وضربه الدائم لها .