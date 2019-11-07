شابة تشعل النار في زوجها ب ” الجاز “

أقدمت شابة مصرية تبلغ من العمر 30 عاما على إشعال النار في زوجها في محاولة منها للتخلص من معاناتها معه .

حيث قامت بإحضار جالون ” جاز ” وقامت بسكبه على جسده وأشعلت فيه النيران .

وتلقت النيابة بلاغا يفيد بقيام المتهمة بإشعال النيران في جسد المجني عليه وانتقل فريق المباحث إلى محل الواقعة وتم إلقاء القبض على الزوجة التي اعترفت بارتكابها للجريمة .

وكشفت التحقيقات أن السبب من قيام الزوجة بذلك تجاه زوجها يرجع إلى خلافات بينهما .. واعترفت بإنها قامت بإحضار ” جالونا ” فيه مادة سريعة الاشتعال وهي ال ” جاز ” وأحضرت قداحة أيضا وقامت بسكب المادة على جسد الزوج وأشعلت النيران بواسطة القداحة قاصدة من ذلك إزهاق روحه .

فأحدثت بالزوج إصابات بالغة وكاد يلفظ أنفاسه لولا تدخل الأهالي لإنقاذه واصطحابه للمستشفى .

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأنها تسببت في إصابته بحروق شديدة من الدرجة الثالثة في الوجه والرأس والرقبة والذراعين والصدر وأجزاء من البطن تسببت له في عاهة مستديمة .. وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات .