عرض ​شاب سعودي​ الزواج على الفاشينيستا اللبنانية المعروفة ب​الدكتورة يومي​ وذلك عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن الشاب استعداده لتقديم 2 مليون ريال أي ما يزيد عن نصف مليون دولار، وسيارة حديثة وقال في الفيديو :”قبل فترة جاء شخص عزيز على قلبي وأنا من أشد المعجبين فيه ألا وهو الدكتورة يومي ، حاولت اتوصل معها ولكن بسبب ضيق الوقت ما توصلت لنتيجة”، وأضاف :”أنا أعلن من هذا المنبر بأن أتقدم للأنسة وفي حالة وافقت الدكتورة يومي راح أعطيها مهر 2 مليون ريال وسيارة رنج آخر موديل، أتمنى من شاف المقطع أن يوصل لها هذه الرسالة”.

شاب سعودي يعرض مليونين ريال وسيارة “رنج” للزواج من اللبنانية .. يومي ! pic.twitter.com/fMfksWq3iL — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) March 31, 2021



لكن لم يعرف بعد إذا ما كان وصل يومي الفيديو أم لا أو إذا كان وصلها فلم يعرف إذا كانت سترد عليه، الجواب يبقى رهن الأيام المقبلة.

الدكتورة يومي هي فتاة لبنانية تشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمها الحقيقي ​يمنى خوري​، تقوم من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض الصور ومقاطع الفيديو من يومياتها، والأماكن التي تسافر إليها، وهي تصف نفسها بأنها مدونة حول الموضة والجمال، وتهتم بتقديم مقاطع الفيديو التي توجه للفتيات تقدم لهن من خلالها بعض النصائح حول التجميل والموضة.