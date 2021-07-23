تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل موسع مع وسم «#حق_محمد_أحمد_عبدالحفيظ» الذي قتل على يد زوجته بسبب تقصيره في تفقات العيد.
وتعود تفاصيل القصة إلى ما قبل عيد الأضحى المبارك بيومين حين نشبت مشادة طبيعية بين زوجين بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ.
تلقى مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز إثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.
تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفى يدعى «م ا ع» محاسب، به طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى «ر س» ربة منزل، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدرة فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.
وتداول المتفاعلون مع القضية منشورات من حساب الزوج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تشير إلى مقدار ما كان يكنه لها من حب كبير.