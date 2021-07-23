تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل موسع مع وسم «#حق_محمد_أحمد_عبدالحفيظ» الذي قتل على يد زوجته بسبب تقصيره في تفقات العيد.

وتعود تفاصيل القصة إلى ما قبل عيد الأضحى المبارك بيومين حين نشبت مشادة طبيعية بين زوجين بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ.

تلقى مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة، دائرة المركز إثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.

#حق_محمد_أحمد_عبدالحفيظ

محمد شاب ٢٩سنه اتقتل قبل العيد بيومين الغدر كان من زوجته اقرب الناس ليه محمد طعن في قلبه دون رحمه ولاشفقه محمد اتقتل ف الأشهر الحرم محمد مات عشان كان مفكر أنه أمن ف بيته ومش متوقع الغدر محمد حقه لازم يرجع الرجاء تفعيل الهشتاج ربنا يرحمك يا اخويا pic.twitter.com/rfvAe5Ajiv — Mحmoud عli (@farmawey) July 22, 2021

تم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن المتوفى يدعى «م ا ع» محاسب، به طعنة نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى «ر س» ربة منزل، ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته في صدرة فسقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.

مش نرمي كل الحق ع الزوجة صح اتقتل بسبب تافه و هو (مصاريف العيد ) لكن فيه قصة ثانية انها حاولت الدفاع ع نفسها .. و لا يحق تجريم المجرم حتى تثبت ادانته .. التحقيق مستمر و راح نشوف النتيجة ان شاء الله .. اما الزوج ف الله يرحمه و يصبر اهله يا رب #حق_محمد_أحمد_عبدالحفيظ pic.twitter.com/QuWcCekciU — فہٰيٰ قلہٰبٰٰيٰ دمعة و فہٰيٰ الہٰسہٰماء لہٰمعة (@_maro_gienne_79) July 22, 2021

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

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القتل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون بدون تساهل ! سواء كن القاتل ذكر او أنثى، سواء كان المقتول ذكر أو أنثى

شوووو؟؟؟!!!!#حق_محمد_أحمد_عبدالحفيظ https://t.co/XoRmEcgH7k — ﮼داڤينياᥫ᭡ (@sunflowernvm) July 22, 2021

وتداول المتفاعلون مع القضية منشورات من حساب الزوج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تشير إلى مقدار ما كان يكنه لها من حب كبير.