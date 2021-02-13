كشف موقع ” سكاي نيوز عربية ” عن واقعة ومغامرة قرر شاب مصري يدعى ” بهاء العمدة ” القيام بها وهي السفر من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان بجنوب البلاد راكبا ” حمار ” .

وذلك في رحلة بدأها قبل 6 أيام تستغرق تستغرق من 45 إلى 50 يومًا حيث تبلغ المسافة من الجيزة شمالا إلى أسوان جنوبا حوالى 1000 كيلو متر تقريبا .. ويقطعها القطار فيما يقرب من 12 ساعة .

وأشار بهاء العمدة حول السبب من وراء خوضه لتلك التجربة إلى أنه يريد أن يعيش حياة أجداده ويتعرف على طريقة تنقلهم بين المحافظات قبل أن يتم اكتشاف وسائل النقل الحديثة وماذا كانوا يواجهون في رحلتهم .