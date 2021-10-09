انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن زواج شاب إندونيسي يدعى ” خوارول أنام ” من طنجرة ضغط في واقعة غريبة ومثيرة للجدل .

ونشر خوارول أنام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي صورا له من حفل زفافه على طنجرة الضغط التي أطلق عليها إسم ” Cooker ” .. والتي ظهر فيها وهو مرتديا بدلة الزفاف بينما وضع على الطنجرة طرحة بيضاء .

وبعد 4 أيام من حفل زفافه أعلن الشاب الإندونيسي إنفصاله وطلاقه من الطنجرة وعلق على ذلك قائلا بإنه لا يمكنه سوى طهي الأرز فيها .

وأشار بعض المتابعون إلى أن ما قام به خوارول أنام ما هو إلا مجرد مزحة وحيلة خاصة وأنه من الشخصيات المشهورة في إندونيسيا ومعروف عنه بأنه دائما ما يقوم بأعمال غريبة ومثيرة للترفيه .