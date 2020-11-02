كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن قيام شاب كويتي صباح اليوم الإثنين بمحاولة إحراق والدته للتخلص منها .

وذلك بعد أن قام بإضرام النيران في منزلها أثناء تواجدها بداخله ثم لاذ بالفرار لتستنجد الأم بالأجهزة الأمنية التي توجهت على الفور إلى موقع الحادثة لمعاينة المكان والكشف عن ما تعرَضت له السيدة .

وقالت الأم أن إبنها حاول حرق المنزل من خلال إشعال النار بمادة صلبة سريعة الاشتعال وألقاها داخل المنزل قبل أن يتلف السور ومن ثم يلوذ بالفرار .

وقامت الأدلة الجنائية بمعاينة المكان وتم بناءا عليه تسجيل قضية حرق عمد ضد الشاب .

فيما صرح مصدر أمني بأنه تمت إحالة القضية إلى رجال المباحث لضبط الشاب وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .