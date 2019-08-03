شاب يستيقظ لأول مرة من غيبوبة استمرت 20 عاما

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن استيقاظ شاب مكسيكي يدعى ” ناغو ” من غيبوبة قضى بها ما يقرب من 20 عاما من حياته في مستشفى كاليفورنيا .

وذلك بعد أن تعرض لحادث سيارة فقد على إثره الوعي أثناء مروره في أحد شوارع الولاية حيث تأثر بإصابات بالغة في رأسه .

وأثناء تواجد ” ماغو ” في المستشفى تمكنت صحفية تدعى ” جوان فيرون ” تعمل في صحيفة ” لوس أنجلوس تايمز ” من متابعة حالته ..حيث قضت ٤ سنوات تتردد فيها على غرفته في المستشفى وتجلس بجانب سريره لفترات طويلة .

وعندما تمكن ” ناغو ” بعد مرور 20 عاما على فقدانه للوعي من فتح عينيه تمكنت جوان من تويثق لك عن طريق تصويره .

وكان الشاب المكسيكي قد غادر بلاده وتوجه نحو الولايات المتحدة عندما كان عمره 17 عام ليبحث عن عمل قبل أن يتعرض للدهس من قبل سيارة في شوارع ولاية كاليفورنيا الأمريكية .