تحدث الشاعر والاعلامي الكويتي عبدالوهاب غلوم عن الطائفية التي تعاني منها المجتمعات العربية كاشفا عن كتابته قصيدة ردا على سؤال ابنه له عن طائفته.

وقال عبدالوهاب غلوم، خلال استضافته في برنامج “عالسيف” , انه ابنه احمد سأله عندما أصبح عمره عشر سنوات “أنا سني ولا شيعي؟” فكتب له قصيدة عامية.

وقال عبدالوهاب غلوم في قصيدته “ولدي احمد وعالوتر طق.. يسألني يابا أنا سني ولا شيعي.. أول مرة أتلعثم قدامه واتخسبق.. ضيعني ولدي بهالسؤال مو طبيعي.. قلت له يا احمد الله واحد وهو الحق.. ومحمد يوم الحشر شفيعك وشفيعي.. يا احمد سني او شيعي شنو الفرق.. كلنا اخوان هذا رفيفي وهذا رفيفي”.

وختم غلوم قصيدته بالقول “يا أمه الاسلام ما فيكم واحد ينطق يصرخ ويقول يا أمه لا تضيعي.. الغرب يسوون طيارات بسرعة البرق واحنا للحين نسأل سني ولا شيعي؟”.