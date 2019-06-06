شاكيرا أمام المحكمة مجددا

مثلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام محكمة إسبانية للرد على إتهامات بالإحتيال الضريبي خلال الفترة التي كانت تقيم فيها داخل إسبانيا .

واتهمها ممثلو الإدعاء بعدم دفع ما يقرب إلى 14.5 مليون يورو ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و 2014 .

ووجه المدعون الاتهامات إليها في ديسمبر الماضي عن الفترة التي يقولون أن شاكيرا كانت تقيم خلالها في منطقة كتالونيا .

وعلى الجانب الآخر يقول ممثلي شاكيرا إنها لم تعش في إسبانيا حتى عام 2015 وسددت كل إلتزاماتها الضريبية .

ووصلت شاكيرا إلى محكمة ” إسبا لوجاس دي ليوبراجات ” قرب مدينة برشلونة عبر مدخل مرآب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام .