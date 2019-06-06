الصفحة الرئيسية منوعات شاكيرا أمام المحكمة مجددا

شاكيرا أمام المحكمة مجددا

بواسطة -
0 19

مثلت المغنية الكولومبية شاكيرا أمام محكمة إسبانية للرد على إتهامات بالإحتيال الضريبي خلال الفترة التي كانت تقيم فيها داخل إسبانيا .

واتهمها ممثلو الإدعاء بعدم دفع ما يقرب إلى 14.5 مليون يورو ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و 2014 .

ووجه المدعون الاتهامات إليها في ديسمبر الماضي عن الفترة التي يقولون أن شاكيرا كانت تقيم خلالها في منطقة كتالونيا .

وعلى الجانب الآخر يقول ممثلي شاكيرا إنها لم تعش في إسبانيا حتى عام 2015 وسددت كل إلتزاماتها الضريبية .

ووصلت شاكيرا إلى محكمة ” إسبا لوجاس دي ليوبراجات ” قرب مدينة برشلونة عبر مدخل مرآب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.